Иркутск, , 11:02 — REGNUM Жителей Иркутской области предупреждают об ухудшении погодных условий днем 22 июля и 23 июля. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, в этот период в Приангарье ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с.

Также 23 июля местами по области ожидаются сильные дожди, в Слюдянском районе ночью очень сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 14 м/с., в южных, верхнеленских районах и горах Восточного Саяна сильные дожди.

«В связи с предупреждением о неблагоприятных метеоявлениях в Прибайкалье приведены в повышенную готовность службы экстренного реагирования, прогноз доведён до руководителей органов местного самоуправления, объектов экономики, старост сельских населенных пунктов. Организован ежедневный мониторинг уровня рек, повышения уровней выше критических отметок не прогнозируется», — уверяют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. в Иркутской области произошло мощнейшее наводнение: после продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун и Нижнеудинск. Многие были свидетелями страшной картины: целые домой усадьбы плыли по реке, разбиваясь и создавая затор у коммунального моста.