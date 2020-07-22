Сертолово, Ленинградская область, , 11:01 — REGNUM В одной из квартир в многоквартирном жилом доме в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области раздался хлопок, из-за которого выбило окна. Взорвался самогонный аппарат. Об этом 22 июля сообщили ИА REGNUM источник знакомый с ситуацией.

ЧП произошло в квартире одного из домов в микрорайоне Чёрная речка.

«Возгорания не было, потушили своими силами», — отметил собеседник агентства.

Добавим, по предварительной информации, пострадавших нет.