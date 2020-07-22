Сертолово, Ленинградская область, 22 июля 2020, 11:01 — REGNUM В одной из квартир в многоквартирном жилом доме в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области раздался хлопок, из-за которого выбило окна. Взорвался самогонный аппарат. Об этом 22 июля сообщили ИА REGNUM источник знакомый с ситуацией.
ЧП произошло в квартире одного из домов в микрорайоне Чёрная речка.
«Возгорания не было, потушили своими силами», — отметил собеседник агентства.
Добавим, по предварительной информации, пострадавших нет.