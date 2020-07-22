Киев, , 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. Об этом заявил 22 июля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».

Геращенко выразил уверенность, что задержанного поместят под арест. Он добавил, что за арестом последуют судебные разбирательства и приговор в виде длительного срока лишения свободы.

Суд, вероятно, учтёт, что никто из заложников не погиб, однако максимальным наказанием для захватчика может быть пожизненное заключение. Дальнейшее слово остаётся за судом, добавил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в центре Луцка мужчина, угрожавший взрывчаткой и оружием, захватил автобус с пассажирами. Он заявлял о недовольстве руководством Украины. После долгих переговоров злоумышленника задержали, а заложников освободили.