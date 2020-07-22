Братск, Иркутская область, , 10:44 — REGNUM Автоинспекторы Приангарья обеспокоены увеличением числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории Братска и Братского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Всего с начала летнего детского отдыха в 2020 году уже зарегистрировано 10 дорожных ЧП, в результате которых 13 несовершеннолетних получили различные травмы.

«Число дорожных аварий увеличивается, в первую очередь, вследствие массовой детской незанятости, при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Появляется много «сезонных» участников дорожного движения — велосипедистов, большинство из которых дети и подростки», — поясняют автоинспекторы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, врачи не смогли спасти одну из девочек, пострадавших в серьёзном ДТП в Черемховском районе Иркутской области. Трагедия произошла 5 июля, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, водитель Toyota выехал на федеральную трассу, не уступив дорогу Mazda. В результате столкновения пострадали десять человек.

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