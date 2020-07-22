Ярославль, 22 июля 2020, 10:42 — REGNUM Причиной ухудшения состояния здоровья детей в детском саду № 21 Ярославля могла стать ротавирусная инфекция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля.
Ранее родители рассказали корреспонденту ИА REGNUM об отравлении семерых детей. Родители связывают это с питанием.
Как считают в департаменте, симптомы заболевания не похожи на коронавирус. В департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что никто из детей не был госпитализирован.
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