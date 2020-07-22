Ярославль, , 10:42 — REGNUM Причиной ухудшения состояния здоровья детей в детском саду № 21 Ярославля могла стать ротавирусная инфекция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля.

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Ранее родители рассказали корреспонденту ИА REGNUM об отравлении семерых детей. Родители связывают это с питанием.

«Действительно, у нескольких детей была рвота, но мы объясняем это ротавирусом. Такие же симптомы были у одной воспитательницы, которая заболела и сегодня не вышла на работу. У нее также поднялась температура. Садик предупредил о ситуации Роспотребнадзор, они будут принимать решение, что делать дальше. Пока что детский сад работает с применением мер предосторожности», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента образования мэрии Ярославля Елена Ильина.

Как считают в департаменте, симптомы заболевания не похожи на коронавирус. В департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что никто из детей не был госпитализирован.

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