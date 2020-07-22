Козельск, Калужская область, , 11:46 — REGNUM В Козельске Калужской области 21 июля в ходе конфликта с 57-летним работником индивидуальный предприниматель нанёс мужчине ножом множественные колото-резаные ранения. Работник скончался на месте. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

49-летний подозреваемый в убийстве задержан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По возбуждённому уголовному делу проводятся следственные действия. Уточняются причины конфликта, приведшие к трагедии.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителя калужского Сосенского обвинили в покушении на убийство спустя 3 года