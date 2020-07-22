Барнаул, , 10:31 — REGNUM Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по громкому коррупционному делу в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова. Как сообщил государственный обвинитель прокуратуры Алтайского края Роман Бурыкин, за взятку в размере 800 тыс рублей он приговорён к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также экс-судье предстоит выплатить штраф в размере восьми миллионов рублей. Колесников взят под стражу в зале суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 г. В Алтайском крае был оглашён приговор по громкому коррупционному делу, главным фигурантом которого является теперь уже бывший судья Арбитражного суда Алтайского края Руслан Тэрри. Следствию удалось доказать, что именно Руслан Тэрри за денежное вознаграждение выступил посредником в передаче взятки Колесникову.

Последнему предстояло рассмотреть заявление ОАО «Кубанка» к межрайонной ИФНС №10 по Алтайскому краю о доначислении обществу налога на добавленную стоимость и отказе ему в возмещении НДС. За то, чтобы судя вынес решение в пользу коммерсантов, Руслан Тэрри и бывший арбитражный управляющий ОАО — Долгов — получили по 700 тысяч и 1,5 миллиона рублей соответственно.

Размер взятки самому судье Колесникову составил при этом 800 тысяч рублей. В дальнейшем необоснованное решение было отменено в апелляционном порядке. Приговор в законную силу не вступил.

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