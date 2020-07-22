Красногвардейский район, , 10:30 — REGNUM Двое подростков перевернулись ночью на мопеде в Красногвардейском районе Белгородской области. Один из них погиб на месте, сообщили 22 июля в пресс-службе регионального УМВД.

16-летние юноши катались в 01:20 по селу Раздорное. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, вылетел в кювет, где столкнулся с водопропускной трубой. От травм на месте скончался пассажир.

Водитель получил телесные повреждения, прав на управление мопедом у него нет.