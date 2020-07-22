Геленджик, Краснодарский край, , 10:23 — REGNUM Дорожное покрытие на одном из самых оживлённых перекрёстков города-курорта Геленджик, пересечении улиц Кирова и Островского, оказалось буквально смыто потоками воды после обрушившегося на город 21 июля залпового ливня. Уже 22 июля дорожники приступили к восстановлению покрытия, сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего ливнем было повреждено около 250 квадратных метров асфальта. Восстановить разрушенную дорогу обещают к 24 июля.

В администрации также сообщили о разработке проекта по качественному укреплению подземного русла реки, протекающей в месте, где размыло дорогу. Выполнять работы обещают в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля сильные ливни обрушились на Краснодар, где даже пришлось приостановить движение трамваев. А в Сочи смерч из моря вышел на берег и буквально разнёс пляж — впечатляющие кадры удалось снять отдыхающим.