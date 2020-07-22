Самара, , 10:13 — REGNUM Подросток погиб после опрокидывания автомашины на трассе в Самарской области. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло на автотрассе «Тольятти-Димитровград» рано утром 22 июля. На 27 км этой дороги автомашина ВАЗ 2109 съехала в кювет и опрокинулась.

В этом ДТП погиб подросток 2005 года рождения. Кроме этого получили травмы пять человек. Троих из них госпитализировали.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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