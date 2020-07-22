Анкоридж, США, , 10:13 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,8 возле побережья Аляски. Об этом 22 июля сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 836 км в юго-западном направлении от города Анкоридж, в котором проживает около 298 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 13 км.

Также известно, что объявлена угроза возникновения цунами. При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на северо-востоке Колумбии 21 июля произошло землетрясение магнитудой 5,0.