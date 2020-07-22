Тюмень, , 10:10 — REGNUM В Тюмени утром 22 июля из окна холла областной больницы №2 выпрыгнул пациент. Его жизнь спасти не удалось, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области.

Погибший пациент ранее был госпитализирован в больницу с осложнениями на органы зрения в связи с употреблением бытовой химической жидкости. В течение недели он находился в реанимации и шёл на поправку, был переведён в общую палату.

Причины, побудившие его выпрыгнуть в окно, сейчас выясняют правоохранительные органы.