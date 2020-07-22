Ярославль, 22 июля 2020, 10:02 — REGNUM В Ярославле семеро воспитанников детского сада почувствовали себя плохо, вероятно, вследствие пищевого отравления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала мама одного из воспитанников Оксана Ильичёва.
По словам матери, в детском саду отрицают связь заболевания детей с питанием. Как рассказали Оксане Ильичёвой, все продукты были проверены, сроки годности не нарушались. В департаменте образования мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что не обладают информацией об отравлении. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.
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