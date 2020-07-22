Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался руководитель областного центра анестезиологии-реанимации Игорь Дударев. Официального подтверждения, что причиной смерти врача стал COVID-19, пока нет.

По некоторым данным, заместитель руководителя центральной горбольницы Ростова-на-Дону по хирургии, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области с начала пандемии работал в «красной зоне» ростовского госпиталя, развёрнутого для пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что в июне в Ростовской области скончался врач-реаниматолог больницы скорой медпомощи города Шахты. Врач-реаниматолог Вячеслава Сергиенко умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщала, что на Дону за весь период пандемии выявлено более 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников.