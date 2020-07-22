Уфа, , 09:43 — REGNUM 110 лесных пожаров зарегистрировали с 20 апреля по 22 июля текущего года в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, при этом 45 лесных пожаров начались от разрядов грома, а 51 пожар возник из-за неосторожного обращения людей с огнем. Всего огонь прошел по площади 1899,4 га.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике ликвидировали пять пожаров, которые бушевали на площади 11,2 га. За это время также было локализовано три пожара, которые прошли по площади 739 га. Пока не удалось локализовать пожар на площади 4,5 га, который бушует в Авзянском лесничестве.

Сообщается, что с 22 июня текущего года на территории региона действует особый противопожарный режим. В это время нельзя разводить костры и сжигать мусор на участках, расположенных рядом с лесом.

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