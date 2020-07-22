Барнаул, , 09:26 — REGNUM Сухая, жаркая и ветреная погода, установившаяся на территории Алтайского края на протяжении длительного времени, самым негативным образом повлияли на пожароопасную обстановку. Как сообщает сегодня, 22 июля, региональное ГУ МЧС, всего за последние сутки в регионе произошло 64 пожара, причём половина из них связана с ландшафтными возгораниями.

Так, около полуночи на пульт диспетчера пожарной охраны в Славгороде поступило сообщение о возгорании сухой растительности в 20 километрах от села Канны. На момент прибытия дежурного караула на большой площади открытым огнем полыхала сухая трава. Тушение осложнялось темным временем суток и тем, что ветер стремительно распространял пламя по открытой местности.

На борьбу с разбушевавшейся огненной стихией было подано два ствола большой мощности и один многофункциональный. Около часа потребовалось до полной ликвидации возгорания. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 4 гектаров.

Напомним, в Алтайском крае сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости), местами по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). В связи с неблагоприятным прогнозом высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после жаркой, засушливой погоды, в Алтайский край надвигается шторм. По данным синоптиков сегодня, 22 июля в отдельных районах возможны грозы, сильный ветер, град. Порывы ветра при этом могут достигать 21 м/с.

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