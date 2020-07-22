Иерусалим, , 09:27 — REGNUM Как минимум 34 участника массовой протестной акции, проходившей возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, были задержаны сотрудниками израильской полиции. Об этом 22 июля сообщает газета The Times of Israel.

По информации источника, несколько тысяч участников протестной акции прошли колонной до здания парламента (кнессета) Израиля, что было согласовано с полицией, а затем вернулись к зданию резиденции главы правительства страны. Полицейские с использованием водометов и конных подразделений начали около 01:00 (совпадает с мск) разгон демонстрантов.

В результате начавшихся стычек было задержано 234 протестующих за сопротивление сотрудникам полиции и нарушение общественного порядка. При этом в требования участников протестных акций входила отставка правительства Израиля в связи с кризисом в стране, вызванным пандемией коронавируса.

Также, по информации газеты The Jerusalem Post, утром 22 июля десятки протестующих улеглись на проезжей части улиц, которые ведут к израильскому кнессету и этим блокировали подъезды к зданию. Полиция ведет работу по восстановлению автомобильного движения и порядка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июля стало известно, что в Израиле за последние сутки было зафиксировано 1883 новых случая заражения коронавирусом.