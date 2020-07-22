Ульяновск, , 09:21 — REGNUM В Ульяновской области под уголовное преследование попал начальник отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира департамента министерства природы и цикличной экономики. Его подозревают в получении взяток, сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранителей, чиновник «незаконно распоряжался бланками разрешений на добычу копытных животных». В частности, следствие полагает, что «в ряде случаев» документы выдавались «в зависимости от выполнения гражданами определенных действий, в том числе связанных с незаконной передачей» денег.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, на основании которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело по факту получения 500 тыс. рублей взятки при выполнении мероприятий по национальному жилищному проекту.

Ранее в Ульяновской области завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела — главного архитектора управления администрации Карсунского района. Суд признал её виновной в получении взятки.

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