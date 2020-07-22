Петропавловск-Камчатский, , 09:17 — REGNUM На Камчатке спасатели предпримут очередную попытку добраться до вершины вулкана Ключевской, где с 6 июля находится потерявший сознание турист, у которого отказали ноги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Спасательная операция вновь была прервана после того, как на высоте 3450 метров был разбит штурмовой лагерь и началась сильная метель. Было принято решение вернуться в базовый лагерь, который ниже на 1 тыс. метров.

Если позволят погодные условия, ночью спасатели предпримут попытку добраться до пострадавшего туриста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели не могли добраться до пострадавшего туриста из-за активности вулкана Ключевской.

Спасатели делали попытки высадить десант возле кратера. Но вертолёт не смог приблизиться к месту высадки из-за парогазовых выбросов из кратера самого высокого в Евразии действующего исполина.