Барнаул, , 09:17 — REGNUM После жаркой, засушливой погоды, в Алтайский край навигается шторм. По данным синоптиков сегодня, 22 июля в отдельных районах возможны грозы, сильный ветер, град. Порывы ветра при этом могут достигать 21 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала также 18−19 июня: при ветре, порывы которого достигали 23 метров в секунду, прошли дожди (местами сильные). В некоторых районах наблюдали грозы и выпадение града.

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