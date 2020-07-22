Дамаск, , 09:02 — REGNUM Один из американских военнослужащих скончался 21 июля на территории Сирии. Об этом 22 июля сообщается на сайте группы операции «Непоколебимая решимость».

«Военнослужащий совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» умер 21 июля в Сирии», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, согласно предварительным данным, гибель военнослужащего США не связана с «контактом с противником».

При этом имя и звание погибшего не сообщаются, в настоящее время идет расследование причин произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Дэвид Шенкер, помощник американского госсекретаря по делам Ближнего Востока, заявил, что большой ошибкой 44-го президента США Барака Обамы был «радушный приём России в Сирии».