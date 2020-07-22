Митилини, Греция, , 08:56 — REGNUM Как минимум шесть человек пострадали в результате того, что легковой автомобиль врезался в группу демонстрантов на греческом острове Лесбос. Об этом 22 июля сообщает местный сайт Lesvosnews.net.

По данным источника, инцидент случился вечером 21 июля около здания энергетической корпорации, расположенного неподалеку от порта Митилини. Группа местных жителей пришла на протестную акцию, на которую позвали посредством использования соцсетей, после случившегося на Лесбосе пожара и требовала организовать патрулирование, так как считает, что в поджогах виновны мигранты.

Проезжавший мимо на автомобиле пожилой мужчина не справился с управлением и врезался в находившийся на дороге мотоцикл и стоящих рядом с ним людей. В результате пострадали шесть человек, причем двое из них — серьезно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 15-летний подросток на мопеде сбил 17-летнюю девушку в Башкирии.