Ханты-Мансийск, , 08:52 — REGNUM В Югре на утро 22 июля действуют 29 лесных пожаров на территории Белоярского, Кондинского, Нефтеюганского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 9217,62 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 272 лесных пожаров общей площадью 31 351,49 га.

Напомним, на в лесах автономного округа с 14 июля 2020 года введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера.