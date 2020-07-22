Красноярск, , 08:49 — REGNUM На утро 22 июля в Красноярском крае зарегистрировано пять лесных пожаров на общей площади 6 га в Богучанском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе.

Очаги возгораний ликвидируются, в тушении принимают участие 40 человек. Населённым пунктам ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в лесах действует в Красноярском крае.

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