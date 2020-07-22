Уфа, , 08:48 — REGNUM Пять человек пострадали во время дорожного происшествия на трассе в Башкирии. Об этом 22 июля сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.

По его словам, дорожное происшествие произошло днём в Миякинском районе на автотрассе Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки.

Предполагается, что автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находился мужчина 60-и лет, на 127 км выезжал со второстепенной дороги на главную. В этот момент произошло столкновение с другой автомашиной Volkswagen Polo, которой управлял водитель 39-и лет.

Гильмутдинов отметил, что в этом дорожном происшествии пострадали пять пассажиров двух автомобилей, в числе получивших травмы — семилетний мальчик.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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