Черкесск, , 08:35 — REGNUM Над Карачаево-Черкесией 21 июля пронесся ураган с ливнем и шквалистым ветром. Ряду районов он нанес ощутимый урон: повреждены крыши нескольких жилых домов и зданий, газопровод, нарушено энергоснабжение.

Больше всех досталось Карачаевскому, Малокарачаевскому, Хабезскому, Прикубанскому и Зеленчукскому районам. По данным регионального управления МЧС, в Хабезском районе повреждена кровля частных домовладений в аулах Жако, Али-Бердуковский, Хабез.

В станице Красногорская сильнейший ветер валил деревья, повреждена газовая труба. Два многоквартирных дома остались без крыши в поселке Правокубанский Карачаевского района. Пострадали также от урагана частные дома в аулах Красный Восток, Кызыл-Покун, в селах Терезе и Первомайское.

«В ауле Красный-Восток повреждена кровля в двух частных домовладениях, одном магазине и участковой больнице на площади около 40 кв. м», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Всего, по данным МЧС, по республике повреждено 16 объектов. Устранение последствий стихийного явления началось сразу же после урагана. На место происшествия были направлены от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 40 человек и 15 единиц техники.