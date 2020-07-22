Уфа, , 08:34 — REGNUM 15-летний подросток на мопеде сбил 17-летнюю девушку в Башкирии. Об этом 22 июля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло ночью в Аургазинском районе. Подросток ехал на мопеде в с. Султанмуратово. В какой то момент на ул. Центральная он наехал на несовершеннолетнюю девушку. Пострадавшую с травмами госпитализировали в местное медучреждение.

Отмечается, что у водителя мопеда не было водительских прав. По словам свидетелей ДТП, пострадавшая девушка шла со своей подругой по краю проезжей части на встречу мопеду.

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