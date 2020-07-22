Барнаул, , 08:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается, число тяжелобольных с SARS-CoV-2 не снижается: их по-прежнему 112 человек, на аппарате ИВЛ — 36 (+3 за сутки), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным оперативного штаба региона на утро 22 июля, общее число положительных тестов составляет уже 7941, причём 183 из них подтвердились только за последние сутки. Не обошлось без новых летальных случаев, их четыре. Скончались за весь период 166 человек.

Из общего числа пациентов инфекционных отделений стационаров 1435 (+74) больны внебольничной пневмонией, 2836 (+86) — ОРВИ. Выздоровели 5318 человек.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что ситуация с распространением коронавируса в регионе достаточно сложная, власти Алтайского края приняли решение продлить режим безопасного поведения для пожилых.

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