Луцк, Украина, , 08:29 — REGNUM На Украине сотрудники полиции задержали злоумышленника, который захватил заложников в автобусе в городе Луцке, сообщает «Страна.ua».

На кадрах видно, как злоумышленника положили на землю недалеко от автобуса и заломили руки. Перед этим снайперы подъехали к автобусу на БТР и сделали несколько выстрелов. Раненых среди заложников нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля 44-летний гражданин Украины Максим Кривош в течение полудня удерживал порядка десяти заложников в Луцке, со злоумышленником велись переговоры. Все 13 заложников были освобождены. Никто из них не пострадал. Никакого взрывного устройства в автобусе не было.

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