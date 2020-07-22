Самара, , 08:23 — REGNUM Замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Самарской области (УФССП), которую подозревают в превышении должностных полномочий, задержали в Самаре. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2013 года по 2020 год подозреваемые руководители межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по Самаре областного УФССП РФ не обеспечили регистрацию свыше семи тысяч судебных приказов и более четырех тысяч исполнительных листов, которые поступили из органов ИФНС Самары. В связи с этим по данным документам в бюджеты РФ не поступили сборы, пошлины и налоги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Отмечается, что стражи порядка изъяли документы и назначили экспертизы. В настоящее время они устанавливают общую сумму задолженности по документам, которые не были зарегистрированы.

Сообщается, что начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых был помещен под домашний арест. Кроме этого, была задержана замруководителя областного УФССП РФ. Остальные подозреваемые устанавливаются.

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