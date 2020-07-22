Кош-Агачский район, Алтай, , 08:07 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай изъяли у жителя Кош-Агачского района крупную партию марихуаны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, при задержании у 44-летнего мужчины было три больших рюкзака, под завязку забитые неким растительным веществом.

«Вещество было изъято и передано для исследования экспертам, которыеподтвердили, что оно является наркотическим — марихуаной общей массой 5568 граммов», — отметили в министерстве.

На допросе мужчина сообщил, что специально приехал в соседний Онгудайский район для заготовки запрещённого вещества. При этом наркотики, по его словам, он собирался употребить сам.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Теперь задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

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