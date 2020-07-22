Ханой, , 07:52 — REGNUM Три человека утонули во время купания в реке в провинции Нгеан на севере Вьетнама, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Сообщается, что 43-летняя женщина вместе со своим 8-летним сыном и 7-летним племянником пошли купаться в реке Лам. Позднее местные жители обнаружили ее мопед и личные вещи, после чего вызвали спасателей. Утром 22 июля сотрудники обнаружили тела пропавших.

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Отмечается, что во Вьетнаме установилась жаркая погода, из-за чего жители ходят часто купаться. В некоторых районах у реки купание является опасным, в связи с чем местные власти устанавливают предупреждающие знаки. Однако ряд жителей предпочитают их игнорировать и заходят в воду. В среднем во Вьетнаме ежегодно тонет около 2000 детей.