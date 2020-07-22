Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:31 — REGNUM Выброс пепла произошел на курильском вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что исполин выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря.

«Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 3 километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пеплопада в населенных пунктах острова не фиксировалось. Запах сероводорода не ощущался. В МЧС подчеркнули, что угрозы для жителей Парамушира нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километров над уровнем меря. Опасности для местных жителей не было.

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