Монгун-Тайгинский район, Тува, , 07:08 — REGNUM На территории девяти районов Тувы сохраняется режим ЧС в связи с наводнением. В двух районах действует режим повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на контроле находится паводковая обстановка 13 населенных пунктах, на 12 реках.

В сёлах развёрнуто 6 пунктов временного пребывания людей, однако они остаются невостребованными. По ситуации на 21 июля подтоплены 14 приусадебных участков, 7 дорог, разрушены 2 моста и 5 подъездов к ним, 1 оросительная система.

Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, глава республики Шолбан Кара-оол призвал жителей соблюдать осторожность, поскольку стихия непредсказуема.

«Отмените дальние поездки, не переезжайте реки вброд, следите за своими детьми. Будьте внимательны за рулем, не превышайте скорость, соблюдайте гигиену против CОVID-19», — отметил он.

Добавим, что в ближайшие дни регион может ожидать вторая волна паводка. Как сообщало ИА REGNUM, 21 и 22 июля местами по республике идут сильные дожди. В МЧС предупредили жителей о подъёме уровня воды в реках и подтоплении низменных участков.

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