Иркутск, , 07:06 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 22 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 152 человека, причём 176 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: скончались четыре пациента с COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 171 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 1140 пациентов с SARS-CoV-2, из них 90 человек болеют тяжело. Выздоровели 8133 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами SARS-CoV-2 в Приангарье стали 167 человек