Якутск, , 07:08 — REGNUM Правительство РФ выделило Рослесхозу из резервного фонда средства на предоставление субвенций из федерального бюджета регионам РФ в размере 2 614 925,3 тыс. рублей, в том числе в размере 1 428 231,8 тыс. рублей на тушение лесных пожаров в стране на площади 4904,2 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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Якутии по двум направлениям выделено порядка 480 млн рублей. Такое финансирование стало возможным благодаря планомерной работе руководства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесных пожарных служб России потушили за сутки 96 природных пожаров, охвативших площадь в 20 932 гектара.