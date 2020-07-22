Улан-Удэ, , 06:47 — REGNUM Более 2,9 тыс. человек в Бурятии обратились к врачам из-за укуса клещей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, нападения зарегистрированы на территории 21 районов, в также в городе Улан-Удэ.

«Зарегистрировано 44 случай заболевания инфекциями, передающихся клещами: клещевым вирусным энцефалитом — 20, клещевым бореллиозом — 6, клещевым риккетсиозом — 17, моноцитарным эрлихиозом человека — 1», — отметили в управлении.

В рамках мер профилактики специалисты к настоящему времени провели противоклещевую обработку мест отдыха жителей на общей площади более 2 тыс. га. Привито от клещевого вирусного энцефалита более 56 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году сезон активности клещей из-за тёплой погоды начался на 14 дней раньше обычного.

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