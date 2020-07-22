Кемерово, 22 июля 2020, 06:38 — REGNUM В Кемеровской области сотрудники полиции устанавливают авторов возмутившей местных жителей фотосессии. Ранее в соцсетях была опубликована фотография обнажённой девушки, а фоне стелы «Кузбасс».
Как передаёт портал A42.ru, правоохранители обнаружили фото в ходе мониторинга соцсетей.
«В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к созданию и распространению данных снимков», — передаёт портал заявление.
Как отмечается, процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
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