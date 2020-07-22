Кемерово, , 06:13 — REGNUM В Кемеровской области завершился суд над предпринимателем, которого обвиняли в причинении ущерба паспортно-визовой службе МВД РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, с января 2015 года по декабрь 2017-го обвиняемый обязывал подчинённых выписывать квитанции об оплате услуг не от имени паспортно-визовой службы, с которой был заключен агентский договор, а с реквизитами их фирмы. В отчётах же он занижал информацию о количестве оказанных компанией услуг, в результате чего служба не досчиталась около 45,1 млн рублей.

«Фактически фирма мужчины оказала за два года паспортно-визовой службе услуг порядка 200 млн рублей, а по документам было отражено только около 100 млн рублей», — отметили в следствии.

Преступление удалось выявить сотрудникам ФСБ, уголовное дело было возбуждено по статье «причинение ущерба путём обмана». Предприниматель на время следствия был взят под стражу, поскольку имел вид на жительство в странах ЕС, а на его имущество наложен арест.

Хотя мужчина не признал вину, суд счёл доводы обвинения обоснованными и приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии поселения.

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