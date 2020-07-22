Кызыл, , 05:42 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Тувы о возможном подтоплении низменных участков местности в связи с осадками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Как отмечается, в течении суток 22 июля местами по региону пройдут сильные дожди.

«Возможен резкий подъём уровней воды в реках, выход воды на пойму, подтопление пониженных участков местности», — отметили в ведомстве.

Добавим, что в настоящее время спасатели устраняют последствия паводка, в результате которого на прошлой неделе были подтоплены сотни домов и усадеб. Режим ЧС в связи с этим был введён на территории девяти районов.

Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на утро 20 июля в республике оставались подтопленными 8 участков дорог, 2 моста, 1 дамба, а также 24 приусадебных участка.

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