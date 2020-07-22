Южно-Сахалинск, , 05:27 — REGNUM В Южно-Сахалинске мать погибшей восьмилетней девочки оставила своего малолетнего ребёнка знакомой и исчезла. К её поискам подключились органы опеки.

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В органы опеки обратилась женщина, с которой мать оставила своего малолетнего сына. Мальчика положили под наблюдение в детскую больницу. Мать ребёнка объявили в розыск.

Во вторник, 21 июля, женщину нашли поздно вечером. Как сообщила администрация Южно-Сахалинска в своём телеграм-канале, на мать составлен протокол за оставление ребёнка. Сына ей вернут только после решения специальной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля тело восьмилетнего ребёнка нашли на Сахалине в лесу, в Холмском районе. С 6 июля девочку активно искали сотрудники полиции, МЧС, волонтёры. Причастные к убийству были задержаны — мужчина и женщина без определённого места жительства вместе похитили ребёнка. Ранее судимый изнасиловал и убил девочку.