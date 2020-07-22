Видное, Московская область, , 05:07 — REGNUM Завершилась ликвидация огня на складе в промышленной зоне городского округа Ленинский Московской области. Об этом ночью 22 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 02:04 — локализация на площади 1500 м.кв. В 03:50 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Для тушения огня управление привлекло 28 единиц техники и 89 человек.

Ранее СМИ сообщали, что пожар возник в складском комплексе в подмосковном Видном. Там хранились горючие смеси, осложнившие тушение огня.

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