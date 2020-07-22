Чикаго, США, , 05:02 — REGNUM Не менее 14 человек получили ранения в ходе перестрелки в американском Чикаго (штат Иллинойс), передает телеканал NBC Chicago.

По данным полиции, черный автомобиль подъехал к похоронной процессии и открыл огонь по собравшимся. Пришедшие на похороны открыли ответный огонь по автомобилю, который пытался скрыться с места происшествия, однако попал в аварию недалеко от места перестрелки.

В результате стрельбы пострадали 14 человек, их направили в 5 различных больниц. Об их состоянии подробностей не сообщается. По данным полиции, один из подозреваемых уже задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о стрельбе в Чикаго. По первым данным, сообщалось о девяти раненых, других подробностей инцидента не сообщалось.

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