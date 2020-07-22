Южно-Сахалинск, , 04:46 — REGNUM Признанный виновным в пожаре в общежитии на стройплощадке ГРЭС-2 руководитель филиала АО «ТЭК Мосэнерго» Сергей Румянцев осуждён на 2,5 года условно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Сахалинской области.

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Как выяснилось в ходе суда и следствия, Румянцев не обеспечил соблюдение пожарной безопасности в быстровозводимом модульном общежитии вахтового посёлка на стройплощадке ГРЭС-2. В результате пожара три человека погибли, одному причинён тяжкий вред здоровью.

Подсудимый свою вину признал полностью.

Гособвинение настаивало на реальном сроке лишения свободы. Томаринский районный суд приговорил Румянцева к лишению свободы условно на срок два года шесть месяцев с испытательным сроком два года. Также руководителю филиала АО «ТЭК Мосэнерго» запрещено занимать руководящие должности в сферах обеспечения противопожарной безопасности сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2019 года пожар произошёл в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском. Огнём был охвачен первый этаж двухэтажного общежития площадью 700 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 162 человека ещё до прибытия спасателей. В результате пожара погибли три человека, ещё пять человек пострадали — из них четверо были госпитализированы.