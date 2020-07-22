Луцк, Украина, , 04:38 — REGNUM Полицейские-криминалисты будут работать на Театральной площади в украинском Луцке, где террорист захватил 13 заложников, всю ночь. Об этом 21 июля вечером сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Впереди большая работа по восстановлению всей картины событий» — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 44-летний гражданин Украины Максим Кривош 21 июля захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке.

Террорист выдвигал общие требования и заявлял о «недовольстве системой». В итоге он отпустил всех заложников, а сам был задержан полицией. Мужчине вменяется террористический акт и захват заложников, сейчас он направлен на психиатрическую экспертизу.

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