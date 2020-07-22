Чикаго, США, , 04:23 — REGNUM Неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по людям в южной части американского Чикаго (штат Иллинойс), сообщает Chicago Tribune.

Сообщается, что в результате стрельбы получили ранения девять человек. Всех пострадавших госпитализировали. Отмечается, что большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Других подробностей произошедшего не сообщается. Неизвестны также и мотивы стрелков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в американском Вашингтоне произошла стрельба. В результате происшествия пострадали девять человек, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из пострадавших скончался.

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