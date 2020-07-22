Богота, , 03:27 — REGNUM Не менее девяти военнослужащих погибли в результате крушения вертолета Black Hawk на юго-востоке Колумбии, 21 июля сообщает издание El Tiempo.

Продолжаются поиски еще двоих пропавших военных. Для расследования обстоятельств инцидента создана специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в колумбийском муниципалитете Миту упал военный вертолет. При крушении пострадали шесть человек, которые были на борту аппарата. Еще 11 человек были объявлены пропавшими без вести.

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