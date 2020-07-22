Бразилиа, , 03:00 — REGNUM Воздушный шар, упавший в аэропорту Галеан в Рио-де-Жанейро, попыталась похитить группа вооруженных людей, вторгшихся на объект, 21 июля сообщает портал Globo.

Преступники проникли на территорию на нескольких автомобилях и мотоциклах. После того как на место прибыли сотрудники охраны аэропорта и полиция, злоумышленники открыли стрельбу и скрылись на лодке.

Двоих из них удалось поймать и арестовать.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года неизвестные похитили 750 кг золота из международного аэропорта в бразильском городе Сан-Паулу.

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