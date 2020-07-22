Стокгольм, , 02:57 — REGNUM Из-за угрозы пандемии коронавирусной инфекции в этом году в Стокгольме отменили проведение церемонии банкета по случаю вручения Нобелевских премий. Об этом 21 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Стоит отметить, что все лауреаты Нобелевских премий будут объявлены как и обычно в октябре, но праздничные мероприятия в декабре подвергнуться ограничениям. Так, в этом году не состоится традиционный банкет с участием короля и королевы Швеции в Стокгольмской ратуше.

Об отмене мероприятия сообщил исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен в своем интервью журналистам Dagens Nyheter. Хайкенстен назвал две основные причины отмены банкета: во-первых, в настоящее время невозможно собрать большое количество гостей при соблюдении социальной дистанции; во-вторых, из-за пандемии совершенно неясно, смогут ли все лауреаты и другие гости приехать в Швецию на церемонию вручения. В то же время в Нобелевском фонде еще не решили, как пройдет церемония награждения в декабре этого года.

«Скучно, но неизбежно», — пошутил Хайкенстен о порядке проведения награждения лауреатов в 2020 году.