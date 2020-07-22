Мехико, , 02:26 — REGNUM В штате Мичоакан на западе Мексики вооружённые лица напали на военный патруль вблизи города Буэнависта. Об этом 21 июля сообщает телеканал Televisa.

В ходе боя военнослужащие уничтожили двоих участников нападения. Трое их сообщников были задержаны позднее.

По данным телеканала, на месте произошедшего было изъято восемь единиц длинноствольного оружия, а также различные боеприпасы и несколько гранат.

О возможных пострадавших из состава армейского патруля не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, группа вооружённых неизвестных, предположительно из наркокартеля «Гольфо», на 15 автомобилях атаковали военный конвой в мексиканском штате Тамаулипас на северо-востоке страны. В ходе стрельбы военные уничтожили двух нападавших. Среди военнослужащих ранения получил один солдат.

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